7 Salons Rustiques et Chaleureux

Le style rustique éveille la convivialité, la chaleur humaine et le rapport à la nature. Ce style indémodable convient aux amoureux des matières brutes comme le bois, la brique et le marbre. Il s'harmonise cependant aussi avec d'autres styles plus classiques et modernes.

Dans ce livre d'idées, nous avons réuni 7 de nos salons rustiques coups de coeur. Prenez note de leur composition, leur décoration et leur touche d'originalité !