Top 5 de la semaine : Tendances hivernales et inspirations architecturales

En ce dimanche après-midi, nous vous présentons notre Top 5 hebdomadaire qui recense les articles les plus populaires de la semaine, déterminé par un palmarès selon le nombre de vue. C'est donc vous, les lecteurs, qui déterminer l'ordre de notre palmarès à chaque semaine! Cela nous donc de savoir quels articles vous ont le plus diverti ou intéressé cette semaine, en plus de permettre à ceux qui étaient absents de pouvoir rattraper les dernières tendances et les dernières nouvelles du monde du design et de l'architecture. Tout comme la semaine passé, vous avez été très patriotiques cette semaine, vous intéressant tout particulièrement à nos articles qui présentaient les projets de nos experts français. Retrouvez ainsi dans la suite des projets architecturaux aux quatre coins de l'Hexagone et une série de produits et d'espaces français pour vous préparer à la période hivernale! Bonne découverte!

Pour vous garder la surprise pour la fin, nous présentons le palmarès en ordre décroissant cette semaine!