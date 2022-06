Des foyers modernes dans nos maisons

Avant d’utiliser le bioéthanol pour les poêles, ceux-ci fonctionnaient le plus souvent avec du charbon qui pâtit aujourd’hui d’une très mauvaise réputation. Au fil du temps, les poêles traditionnels ont été remplacés par des radiateurs et, à l’heure actuelle, leur utilisation est très rare dans nos maisons. Pour autant, le plaisir du chauffage par un beau feu n’a pas disparu et des compagnies, comme CONMOTO, revisite le principe du poêle. Ils proposent ici un type non conventionnel : à la fois alimenté par du bioéthanol et transportable ! Cela peut être une bonne option si vous ne souhaitez pas construire de foyer. Flexible, de petite taille, élégant et alimenté au bioéthanol. Une grande idée et un avantage incomparable pour les petits espaces.