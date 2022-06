Appartement parisien digne de la royauté

Qui n'a jamais rêvé de vivre dans un château? D'avoir une pléiade de salons, de chambres et d'antichambres pour recevoir des amis et de la famille ou tout simplement pour vous détendre et profiter de la vie? Bien entendu, pour la majorité d'entre nous, cela reste un rêve, mais pour quelques chanceux cela peut être une réalité!

Aujourd'hui, nous nous faisons découvrir non pas un château, mais un appartement parisien luxueux qui s'inspire pour sa décoration intérieure du style français classique, tout droit sorti de Versailles. Cette demeure quasi-royale, de plus de 500 mètres carrés et nichée entre la tour Eiffel et la Seine, est en fait un projet de rénovation d'un appartement haussmannien du XIXe siècle par l'entreprise française Mis en Demeure, qui se spécialise dans le mobilier et l'architecture d'intérieur de luxe. Laissez-vous donc rêver un peu en regardant les images dans la suite. Qui sait, peut-être trouverez-vous quelques sources d'inspiration que vous pourrez adapter à votre appartement!