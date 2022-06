8 Transformations Exemplaires pour votre Grenier

Si vous rêver d'avoir un dressing soigné et correctement organisé, ne cherchez pas à l'entasser dans votre chambre trop petite si vous avez la chance d'avoir un grenier suffisamment vaste et innocupé. Vous pouvez y construire une armoire ouverte composée d'une multitude d'espace de rangement et de tiroirs de toutes les formes et tailles possibles. Un rangement sur mesure adapté à vos goûts vestimentaires.

Si vous êtes à la recherche de plus d'inspiration pour votre placard de rangement idéal consultez ce livre d'idées qui réunit 6 idées de dressing pour les petits espaces.