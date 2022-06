10 Cuisines Extérieures Hors du commun !

Hé oui c'est la rentrée des classes, l'été semble avoir déserté nos régions pour laisser place à l'automne. On a rangé les parasols, les crèmes solaires, et les maillots de bain au placard pour sortir les pull over et les cartables. Les feuilles tombent des arbres et le soleil moqueur darde ses derniers rayons sur les vacanciers de retour au travail. homify vous offre aujourd'hui une sélection de ses plus belles cuisines extérieures et de ses plus belles terrasses pour prolonger nos étés et nous faire rêver d'apéros au crépuscule au bureau ! Allez si ce n'est pas pour cette année, ça sera pour l'année prochaine !