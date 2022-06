Une Maison Familiale qui fait Voyager !!

Homify vous propose aujourd'hui un livre d'idées d'inspiration exotique. La maison de vacances présentée dans ce livre d'idées nous vient tout droit de l'Inde. Le design et la décoration d'une maison est le reflet des centres d'intérêt et de la personnalité de chacun. Les choix d'aménagement et de couleurs en dépendent. De nos jours beaucoup de maisons se concentrent sur la création d'un intérieur parmi les trois styles les plus répandus: moderne, minimaliste ou rustique. Cependant, rien n'empêche de prendre une direction plus audacieuse et de s'aventurer vers un style de décoration en provenance de terres lointaines. Si un voyage récent vous a particulièrement marqué alors pourquoi ne pas répandre ce charme exotique à l'intérieur de votre maison si celui-ci vous inspire dans votre vie quotidienne.

Dans ce livre d'idées homify vous initie aux décors exotiques et ouvre donc les portes de l'univers du voyage avec une maison d'inspiration indienne