5 Maisons Familiales Parfaites pour l'Été !!

La maison dispose d'une piscine extérieur infinie. Cette piscine extraordinaire donne l'impression de se déverser dans l'océan et fait la fierté de cette propriété splendide. À côté de la piscine, des chaises longues invitent les occupants à bronzer au soleil et un espace a été prévu pour organiser des barbecues et soirées entre amis. La piscine a été aménagée afin de profiter de ce petit coin de paradis tout au long de l'année.

C'est dans le salon que l'on s'éloigne le plus du style rustique. L'utilisation du bois est surtout visible au plafond. Les tons neutres associés au grand tapis et aux trois canapés larges et confortables créent une atmosphère chaleureuse et douillette absolument irrésistible. Grâce aux grandes baies vitrées, la vue sur l'océan promet des moments de détente et de relaxation.

Pour voir plus détails sur cette villa paradisiaque des côtes grecques, consultez ce livre d'idées.