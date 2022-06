Horloges modernes – On remet les pendules à l’heure !

Signée Muebles Lluesma cette horloge n’est pas sans rappeler des modèles très traditionnels que nous avons pu croiser dans notre enfance. Mais si rappelez-vous : une structure massive en chêne, des chiffres en écriture gothique, un tic-tac fort et régulier… On se croirait presque assis chez grand-mère, à contempler la nappe en dentelle faite au crochet. On enlève une couche de poussière et on vous présente cette proposition ultra moderne, qui se concentre sur l’essentiel, c’est à dire le design (et donner l’heure). Adieu bruit, chêne et cadran has been, bienvenue dans le minimalisme pour une pendule qui frôle la perfection.