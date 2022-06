Existe-t-il une maison idéale?

Une maison lumineuse, à tous les moments de la journée ? C’est possible si l’on fait construire sa maison. Il suffira de disposer les pièces en fonction de l’orientation du soleil : une chambre à l’est quand le soleil se lève et que l'on se réveille, un séjour orienté sud / sud-ouest pour les après-midi. Mais comment faire quand on habite dans un appartement où tout a déjà été prévu ? La première solution serait de réagencer les pièces suivant le même principe, mais c’est souvent impossible ou nécessite de trop lourds travaux. Il s’agira donc de jouer avec certaines palettes de couleur et avec l’habillage des fenêtres. Dans cette chambre, l’absence de vis-à-vis permet de se passer de rideaux, mais vous pourriez tout autant choisir des stores à persiennes ou des voilages légers pour préserver l’entrée de la luminosité. On a ici privilégié les tonalités claires et le blanc en particulier pour la décoration de la pièce. La présence d’un parquet de bois, de plantes vertes, de pièces vintage et de quelques touches de couleur sur le lit rendent l’atmosphère chaleureuse.