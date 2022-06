10 îlots pour une Cuisine Conviviale

Si vous avez beaucoup d'espace, deux petits îlots seront plus utiles qu'un grand et vous aideront à agencer votre cuisine plus facilement de façon à na pas laisser d'espace inutilisé. De plus, cette possibilité vous permettra d'organiser votre cuisine plus facilement en séparant préparation, rangement, et espace de cuisson. Ici, nous avons une pièce plus rustique, avec un très grand évier à gauche, un plan de travail, ainsi que nos deux îlots de cuisine. Cette combinaison conviendra à ceux qui recherchent tradition et simplicité pour leur grande cuisine.