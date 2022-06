Design moderne vs classicisme victorien

Passez la porte et vous voilà transporté dans un autre monde. On passe de la partie moderne, cool et sophistiquée, à un intérieur élégant et confortable, situé dans la maison victorienne rattachée. On ne peut que ressentir une impression nostalgique en étudiant la distinction entre le sol de la cuisine, en dales de pierre, et le parquet du couloir. Pas de doute, nous sommes à la maison, et c’est bien confortable !