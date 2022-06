Rénovation Contemporaine d'une Ferme Française

Le volume d'origine de la maison de ferme se présentait comme un prisme rectangulaire haut de deux étages et surmonté du toit à pignon légèrement incliné. À l'arrière, une petite extension s'accrochait au rez-de-chaussée et était couronnée elle-aussi d'un toit incliné. Aussi, les architectes ont choisi de retirer cette excroissance afin d'ouvrir les espaces intérieurs de la maison grâce à une large paroi vitrée . Ils ont aussi aménagé une nouvelle aile au caractère très contemporain de par son toit plat et son apparence minimaliste. Cette dernière encadre une magnifique terrasse extérieure en plus d'aménager un patio sur son toit. On sent ainsi que l'intervention contemporaine redynamise autant la volumétrie générale de la maison que la relation entre les espaces intérieurs et extérieurs.