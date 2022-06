Un appartement surcyclé à São Paulo

Les meubles dépareillés et les étranges combinaisons de couleur donnent le ton : nous ne sommes pas dans un appartement ordinaire. La plupart des objets que l’on voit sur cette photo ont déjà vécu et s’offrent ici une deuxième jeunesse. On oublie la notion traditionnelle de meubles assortis, trop vieillotte, et on mêle des tabourets de couleurs différentes, qui deviennent des tables basses. Différentes combinaisons sont possibles et le design des tabourets leur permet de s’empiler facilement, histoire de gagner de la place si besoin. Dans la salle télé, on retrouve un canapé Florence Knoll datant de 1954, un style de canapé parfaitement moderne grâce notamment aux affiches placées sur les murs, à la table basse rustique et au tapis en peau de vache.