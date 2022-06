10 Manières Exceptionnelles d'intégrer le Parquet dans la Salle de Bain !

Voila une décoration tout à fait authentique en ce sens où elle est réunie plusieurs éléments originaux et ce, malgré la taille légèrement réduite de la salle de bain. On présente ainsi ce superbe pan de murs en carrelage aux motifs bleutés. Ensuite, on note l'ajout d'une petite baie vitrée, d'un mur tamisé gris et d'un évier de couleur blanche pour la partie inférieure et de couleur bleu pour la partie inférieure.

La symbiose de tous ces éléments est néanmoins parfaite par la présence de ce petit carré de parquet au sein même de la douche permettant une évacuation de l'eau originale. Cette prestation de multiples couleurs est représentative d'une harmonie générale somptueuse.

Pour retrouver ce genre de décoration, consultez les créations de nos experts Homify.