10 Chambres Exceptionnelles de Petites Filles !

Nous retrouvons nos jumelles quelques années plus tard dans une toute autre décoration mais encore et toujours en respectant ce principe de mutualité et de partage équitable. En effet, la décoration de la pièce laisse toujours la place aux deux jumelles de cohabiter sans se marcher dessus.

Encore à un âge où l'intimité n'est pas la priorité, ces deux jumelles vont ainsi pouvoir s'épanouir par le développement ludique et culturel tout en découvrant les habitudes et les goûts des plus grands. On note en effet, la combinaison du moderne faisant référence au monde d'adulte, à savoir les lits et la table de nuit ultra modernes et d'accessoires de décoration à tendance puérile tels que les cadres muraux.