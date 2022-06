10 idées pour Transformer la Chambre de Bébé

Toujours dans les rangements, la compagnie allemande Raxfox Design.

propose toute une série de commodes et autres rangements ludiques et colorés particulièrement adaptés aux chambres d’enfants. Loin du rose classiques, ils apporteront une touche de couleur et d’originalité à la chambre de votre bébé et pourront ranger ses vêtements et jouets au fur et à mesure qu’elle grandira.

La combinaison des meubles et des couleurs ne dépend que de vous et pourra s’adapter aux besoins changeants de votre enfant… laissez libres cours à votre imagination !