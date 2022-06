Une maison familiale aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur !

La grande pièce à vivre compte la cuisine et le salon et dispose d'une luminosité maximale à toute heure de la journée grâce à ses grandes baies vitrées donnant sur la terrasse et le jardin. Entièrement immaculé, cet espace possède le charme sans prétention des espaces qui savent allier sobriété et élégance pour un résultat sans précédent.