homify 360°: Un voyage immobile à Majorque

Cette villa est le fruit de la réhabilitation d’une ancienne construction suivant les désirs très précis de ses propriétaires. Un véritable défi : faire émerger des falaises de Majorque une ville à la « minimaliste, zen, au style coloré de Barragan », un architecte mexicaine, le tout « avec des réminiscences arabes et évidemment méditerranéennes, mais pas provençale ». Les propriétaires sont arrivés avec des désirs très clairs qui trouvent une réponse dans l’architecture des lieux. On remarquera notamment sur cette photo le jeu de couleur rouge et bleu sur une partie des murs extérieurs, mais aussi, parallèlement, la dominance de blanc, de bois et de matériaux naturels comme la pierre, très typiques de la région méditerranéenne.