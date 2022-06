Comment Rénover Sa Maison De Campagne?

Les couloirs, l'entrée, et les escaliers sont tous défraîchis et les fondements de la maison constitués de poutres, exigent que l'on fasse d'abord une bonne expertise et une bonne étanchéité du bâtiment , avant de commencer toute réhabilitation des lieux. Cette première étape permet de sécuriser les espaces, d'abord pour ceux qui vont faire des travaux, ensuite pour ceux qui habiteront les lieux plus tard. Du sol au plafond, rien est laissé et tout est scruté à la loupe, car l'humidité a une action très destructrice sur les matériaux de constructions, surtout le bois.