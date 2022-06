La petite histoire du calendrier de l'Avent

L'origine des calendriers de l'Avent nous emmène jusqu'en Allemagne au XIXe siècle. À cette époque, certaines familles protestantes distribuaient aux enfants des images pieuses à leurs enfants à tous les matins à partir du 1er décembre. De cette façon, en arrivant la veille de Noël, il y avait 24 tableaux accrochés sur la porte de la maison, créant une décoration religieuse amusante.

C'est seulement en 1902 qu'est apparu le premier calendrier de l'Avent imprimé. En effet, une librairie protestante de Munich a décidé d'imprimer et de vendre le premier calendrier, qui a été ensuite amélioré année après année. L'édition originale présentait une série d'images découpées que l'on pouvait coller jour après jour sur un calendrier festif. En 1920, le premier calendrier avec des petites portes que l'on ouvrait pour dévoiler des images cachées a été commercialisé. À partir de là, la créativité débordante des inventeurs a donné naissance à une variété infinie de calendriers.

Après la Seconde Guerre mondiale, il est devenu un produit populaire et bon marché auquel presque tous les ménages allemands avaient accès. Par ailleurs, des chocolats et des bonbons ont été inclus dans les petites portes à partir de 1958, faisant de cette tradition une activité plus ludique que religieuse. C'est à cette époque que les calendriers de l'Avent sont popularisés à l'extérieur de l'Allemagne, un peu partout en Europe et même en Amérique du Nord.

Nous ne sommes ainsi pas surpris de découvrir qu'un de nos experts homify espagnols fabrique de nos jours des calendriers de l'Avent! le modèle que l'on voit sur la photo est fabriqué à la main avec des tissus 100% coton et des décorations en feutre, créant un tableau jovial à accrocher sur un mur. On découvre ainsi chaque matin de décembre une décoration nouvelle dans les petites pochettes colorées que l'on peut accrocher aux boutons du sapin de Noël et ainsi avoir un arbre magnifiquement décoré le soir du réveillon.