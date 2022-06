Avant/Après : un loft industriel à Paris

Pour commencer notre visite, nous découvrons l'aspect initial de cet espace de vie. Abandonné et dénudé, cet aménagement froid laisse entrapercevoir toutes les colonnes, poutres et panneaux de gypse. On remarque aussi que ce loft au plafond haut se déploie sur deux étages grâce à une généreuse mezzanine. Aussi, la conceptrice a choisi de conserver le plan d'étage initial et n'a donc pas touché aux murs porteurs ou à la structure d'origine. Elle a ainsi aménagé dans l'espace ouvert du rez-de-chaussée les pièces de vie comme la cuisine, la salle à manger et le salon et, à l'étage, les espaces plus privés de la chambre à coucher. Les revêtements d'origine, par contre, étaient trop endommagés, comme on peut le voir sur cette photo, et ils ont dû être remplacés.