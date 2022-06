Les avantages du minimalisme

Mises à part toutes ces considérations, une maison minimaliste est tout simplement très élégante ! Comme dit le dicton anglo-saxon, « less is more » ou « moins est plus… et mieux ! ». L’impact visuel d’un design minimaliste vient de l’usage très limité et raisonné des éléments purement décoratifs : chaque élément mise sur la simplicité et le fonctionnalisme. Prenons l’exemple de cet escalier blanc : la simplicité de ses courbes, parfaitement proportionnées, fait toute sa beauté !

Nous espérons vous avoir donné quelques pistes, non pour transformer entièrement votre maison en un lieu de vie minimaliste, mais pour vous en inspirer afin de vous débarrasser des objets inutiles, d’opter pour la qualité et la durabilité dans vos achats, et ainsi réduire les sources de stress au sein de la maison !