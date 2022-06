Au menu: 5 endroits où déguster autant la carte que le décor

Une idée similaire a été retenue à Francfort. Ici, on se trouve sur le toit du centre commercial Skyline Plaza. Le restaurant Alex s’ouvre à nous : un large espace en intérieur et en extérieur ! En été, on pourra donc respirer au grand air, en hiver, on préférera s’attarder à proximité de la grande cuisine ouverte et observer les chefs en pleine action ! L’espace intérieur offre un style industriel : étagères et suspensions métalliques, mais aussi béton. Mais quand on regarde de plus près, on observe également la chaleur du sol de parquet et carreaux de béton colorés, la présence de plantes vertes, de même que le charme maison de campagne des tables. Ce restaurant a définitivement beaucoup de caractère !