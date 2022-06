Une maison modulaire pour les vacances

Avoir une maison de vacances c'est le luxe ultime pour beaucoup d'entre nous. Une maison de vacances permet de s'échapper de l'agitation de la ville et de profiter de climats plus doux et ensoleillés. Que ce soit un petit chalet en forêt, ou un logement somptueux en bord de mer, chaque lieu de séjour a des qualités intrinsèques qui en font un deuxième foyer loin de la maison.

Dans ce livre d'idées, homify vous propose de découvrir une résidence secondaire construite par le cabinet d'architecte allemand Hofgut Hafnerleiten. Les maisons Hofgut naissent d'un concept à part. Elles n'appartiennent à aucune catégorie et ne rentre pas dans une marge de prix précise. Elle sont en fait construites selon le temps que vous souhaitez y séjourner et elles sont facilement modulables pour les adapter à vos besoins. Aujourd'hui, nous jetons un coup d'oeil à une maison Rottaler traditionnelle. Ce logement a été séparé en plusieurs segments, un pour la vie, un pour le sommeil, un pour la cuisine et un pour le bain. Privée et attachante, cette résidence vous offre une évasion idéale.

Découvrez les images cette superbe maison modulaire, et découvrez ce nouveau concept de maison de vacances absolument fascinant!