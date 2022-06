Place à la relève! : créations de jeunes designers français

Benjamin Helle est un designer freelancer qui a étudié la conception de produit à l'Institut Supérieur de Design à Valenciennes et effectué un B.A. en Inde, lui donnant une expérience multiculturelle des plus riches. Il travaille depuis comme designer de meubles et de produits chez Alain Gilles / The Studio.

Les designers ont ce talent de concevoir des objets que l'on n'aurait jamais cru avoir besoin, mais qui répondent d'une manière claire et évidente à nos gestes quotidiens. On découvre ainsi sur la photo Signet, un marque-page devenu meuble! Cet objet design en apparence simple, qui unit une base en béton à une structure métallique et un bâton de bois triangulé, à plus d'un tour dans son sac. Il agit non seulement comme un véritable signet, mais vous permet aussi d'utiliser votre livre comme un objet de décoration, mis en valeur sur ce piédestal, et éclaire vos espaces grâce à un luminaire intégré : la lampe de chevet idéale, quoi!