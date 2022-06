Des idées élégantes pour une chambre luxueuse

Cette première chambre dans des tons gris et argentés dresse un cadre élégant et plein de charme. La palette de couleurs discrète et le mélange de matière sont subtiles mais efficaces : de la douceur de la soie et du coton du lit à la chaise en velours, cette chambre est accueillante et chaleureuse. Les colonnes iconiques et la magnifique corniche aident à dessiner un cadre et à emmener cette chambre dans une toute nouvelle dimension.