Rénovation impeccable d'un Appartement Familial

En entrant, c’est une cuisine propre et moderne qui nous accueille. Celle-ci est ouverte sur la salle à manger et le salon. Cette pièce a été conçue pour former un tout plus épuré et fluide.

Le blanc des meubles de la cuisine confirme la modernité de cet intérieur splendide. Les motifs carrelés en argent et les larges plans de travail en bois massif évite à cet espace d’avoir l’air trop clinique et lui apporte un caractère unique.