20 commodes et placards parfait pour les petits espaces

Ce dressing absolument divin permet de stocker les vêtements et sert à la fois de cabine d’essayage. Il a été conçu par des décorateurs d’intérieur au goût raffiné. Sa décoration se situe entre le style classique et moderne. Son organisation est impeccable, on distingue des étagères avec des paniers en osier, quelques cintres et une table de maquillage.