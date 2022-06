5 Piscines pour Petits Jardins

Ici, on ne parle que de taille moyenne. Une piscine de taille moyenne mesure entre 5 et 10 mètres. Cette taille suffit pour la natation et la détente et le maintien d'une bonne santé. Cette piscine rectangulaire a été installée à l'arrière de la maison. Le bassin est simple mais élégant, il dispose de 2 profondeurs différentes et aussi une partie bien profonde. Le petit trampoline en bout de piscine est un plus ludique à ne pas rater.