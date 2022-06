Placard Sous Escalier: 10 Solutions de RANGEMENT

Cet escalier droit à rambarde pleine est certainement le plus aisé à aménager. Le résultat est d’ailleurs très sobre et élégant. Ici, la rambarde devient une cloison partielle qui permet de dissimuler les portes. Le placard prend sa place presque naturellement et occupe l’espace laissé vacant sous les marches. Pour un effet design, le tracé des marches a été reproduit et dessine les contours de chaque petit placard. Cela permet en outre d’ouvrir et fermer les portes sans ajouter de poignées, contribuant à la sobre esthétique de ce placard sous escalier.