Cuisines américaines et espaces ouverts

L'équipe de Un Amour de Maison, spécialisée dans la décoration intérieure, propose ici une cuisine et salle à manger en espace ouvert des plus harmonieuses et sophistiquées. Ici, on sent une véritable cohésion entre les deux fonctions de la pièce, le comptoir de cuisine noir s'unissant élégamment à la table de salle à manger en bois naturel. Il y a aussi une cohérence entre les différents revêtements et éléments de mobiliers qui jouent avec un vocabulaire restreint et harmonieux : le blanc, le gris, le noir et le bois naturel. Encore une fois, les luminaires suspendues de Tom Dixon (véritable chouchous de la décoration intérieure contemporaine) dynamisent l'espace de la salle à manger, lui donnant un air à la fois bigarré et sophistiqué.