Un refuge australien au milieu de la forêt tropicale

La vallée de Yarra est connue pour ses vins. Plus de 70 vignobles se partagent la région et produisent d’excellents produits, grâce à la diversité des sols et au climat tempéré. Ces entreprises familiales transmettent de génération en génération leurs savoirs et leur expertise, donnant naissance à des bouteilles divines. Et que dire de la nourriture ? Certains des meilleurs chefs du pays viennent s’installer dans la région, profitant ainsi de la fantastique production locale. Le mouvement du slow food est très important ici, réactualisant ainsi des traditions centenaires.