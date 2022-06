Que faire chez soi quand il pleut dehors ?

Noël approche, les décorations sortent de leur boîte et les cadeaux envahissent les rayons des magasins. On commence à penser à ce que l’on offrira à nos proches et souvent, on laisse de côté les cartes et on finit par griffonner quelques mots sur un papier bristol. La prochaine fois que l’on devra rester à la maison, pourquoi ne pas être créatif et demander à vos enfants de vous aider à les confectionner ? C’est une très bonne solution pour les inciter à créer des choses de leurs propres mains.