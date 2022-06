Rénovation d'un théâtre à l'italienne à Bilbao

Le Théâtre Campos Elíseos Antzokia, autrefois Théâtre Campos Elíseos, populairement appelé « El Campos » ou « la Bombonera de Bertendona », a été construit entre 1901 et 1902. Inauguré pour la première fois en 1902 et réinauguré après restauration en 2010, il est aujourd’hui l’une des salles de spectacle les plus importantes de Bilbao, mais il est aussi considéré comme l’un des plus avancés d’un point de vue technique en Espagne. Le design et l’aménagement de la salle principale ont été conçus de telle sorte que celle-ci soit polyvalente et permette de recevoir toute sorte d’événement culturel : pièces de théâtre, concerts, et même des diners-spectacles !