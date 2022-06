7 Petites Piscines qui Passent Partout !!

Cette piscine est situé dans le désert de Mojave en Californie du Sud et offre aux personnes qui y passent une pause bien méritée et une bonne occasion de se débarrasser de la poussière et du stress du voyage. Ce projet de piscine sociale est signé par Alfredo Barsuglia, artiste minimaliste; conçu en collaboration avec le Centre pour le MAK Art et Architecture. Son emplacement exact est gardé secret et vous devez vous débrouiller pour le trouver, mais vous pourrez profiter de bains de soleil dans cet endroit utopique.