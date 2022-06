5 Faux Pas à Éviter en Déco !!

Le papier peint, c’est pratique. C’est un revêtement disponible dans une multitude de couleurs et de motifs sont disponibles, et l’internet regorge de modèles originaux. Cependant, le papier peint est à utiliser avec modération. Trop de papier peint dans une pièce aura tendance à rendre cette pièce trop confinée et étriquée. Comme nous l’avons mentionné plus tôt, il est préférable de garder des pièces aérées pour les rendre plus agréables. Utilisez alors le papier peint sur un ou deux murs de votre pièce, et recouvrez les autres murs de façon simple, avec une peinture par exemple. Dans cet appartement haussmannien, les murs blancs et le décor moderne rendent vraiment l’intérieur élégant. Pour ne pas avoir une pièce ennuyeuse, le papier peint a été utilisé avec goût : un modèle simple et original, qui apporte de la couleur sans gâcher une si belle architecture. C’est une idée très utile pour égayer un intérieur classique !