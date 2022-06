7 idées Géniales pour Petits Jardins !!

La délimitation d'une cour marquer la taille dont on dispose, et si la cour est petite il est impossible de le cacher. Pour améliorer cela il faudra porter son attention sur les clôtures ou murs qui marquent cette démarcation. Et pourquoi leur donner tant d'importance? Parce que, par leur forme et le matériau utilisé on peut accentuer sur autre chose que la taille du lieu et parvenir à la rendre si secondaire qu'on l'oublie. Il existe beaucoup d'options, d'une petite barrière en bois sur un mur fait avec des plantes, qui, s'il est aussi réussi que celui-ci, mettra la taille de la cour en arrière plan!