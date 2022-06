Une Maison familiale faite pour le Confort

C'est donc en Savoie que nous nous rendons sans plus attendre, et plus précisément à Grésy-sur-Aix, afin d'y admirer cette réalisation faite par l'Atelier-Zou, une société d’architecture et d’urbanisme sensible aux évolutions des modes de vie, à la préservation de l’environnement et à la valorisation des territoires localisée à cheval entre Paris et Lons-le-Saunier. Cette localité se trouve à quelques encablures d'Aix-les-Bains et du lac du Bourget et appartient à cinq zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de la région Rhône-Alpes avec une importante diversité animale et surtout végétale. Il était donc tout bonnement naturel de respecter cet environnement direct en optant pour une réalisation de type MOB, à savoir une Maison en Ossature Bois pour les novices !