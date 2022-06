3 manières de transformer un conteneur en maison familiale !!

Les très innovants ainsi que talentueux architectes brésiliens de FERRARO HABITAT nous donnent à voir aujourd'hui comment on peut donner une seconde vie à des containers de marchandises qui semblaient voués à la casse!

On peut dire que la tendance de l’utilisation de containers pour la construction de maisons est de plus en plus dans une l’air du temps. Elles représentent un type de construction plus durable afin de réutiliser les matériaux disponibles. De plus, ce type d’habitation convient bien à ceux qui cherchent à faire des économies pour des travaux où le budget est réduit. Le résultat est une maison moderne qui exprime toute la personnalité individuelle de l’occupant. Les maisons de containers attirent principalement les jeunes branchés mais celui-ci pourrait bien vous plaire à tous!