10 Superbes Meubles à Partir de Palettes !!

L'option la plus simple, mais qui plaira directement aux amateurs de meuble rétro et de recyclage, consiste à utiliser votre palette comme surface de travail. Un petit ponçage, un coup de peinture (cliquez ici pour découvrir pleins d'astuces pour repeindre des surfaces en bois !). Pour finir, vissez les pieds de votre choix, et voilà ! Une nouvelle table économique, originale, et qui ne manquera pas de susciter la curiosité de vos invités.