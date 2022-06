10 Tabourets de Bar pour Cuisine Conviviale

Ces tabourets de bar métalliques sauront convenir parfaitement à votre bar, comptoir ou encore îlot de cuisine si votre pièce est axé sur des couleurs froides. Le bleu-gris de ces tabourets se marie parfaitement avec des murs pâles et des sols gris. Ici encore, la végétation et les lumières viennent apporter plus de gaieté à la cuisine, et le dessus de comptoir en bois et métal est du plus bel effet. C'est simple, esthétique, et les tabourets de bar sont très fonctionnels et confortables.