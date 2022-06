Chambres à Coucher : 10 Façons d'Apprivoiser de la Couleur!

Parfois un seul détail peut transformer toute l’atmosphère d’une pièce, en particulier lorsqu’il s’agit de chambres moins spacieuses. Fatfatiya design, basé en inde, propose toute une série de housses de couettes comme de coussins aux designs colorés et joyeux pour donner une touche exotique et gaie à votre chambre.

Combinés à des murs et meubles de couleurs sobres et unies, l’ensemble floral que l’on peut voir ci-dessus donne de la gaité et de la couleur à toute la chambre sans pourtant encombrer tout l’espace. De plus, l’ensemble de la collection est en 100% coton pour s’assurer un confort absolu et de beaux rêves (colorés).