Le sapin a des boules : les plus belles décorations de Noël!

Le décompte officiel est lancé : il ne reste plus qu'un mois, ou 31 jours, avant le réveillon de Noël! Les rabat-joie trouveront qu'il est encore un peu tôt pour commencer à préparer ses décorations du temps des fêtes, mais les plus enthousiastes d'entre-nous : il n'est jamais trop tôt pour bien organiser tous les petits détails! Aussi, chez homify.fr, on commence à s'intéresser aux projets de décorations design, offerts par nos nombreux experts et qui vous permettront d'avoir un intérieur à la fois chic et festif. Out, les vieilles boules et les décorations poussiéreuses : nous faisons place à des produits aux formes et aux designs innovants, qui brilleront de tout leur feu le soir du 24 décembre! Out, les trop traditionnels rouge et vert : laissez place à votre créativité et imaginez une palette de couleurs jeunes et rafraîchissantes! Bleu et jaune? Rouge et turquoise? Blanc et doré? Monochrome? Les exemples dans la suite pourront très certainement vous donner de bonnes pistes!