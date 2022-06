Le style rustique a beaucoup plus à offrir que vous le pensez ! Venez découvrir aujourd’hui une sélection de 20 charmantes cuisines rustiques pour vous inspirez de diverses idées et astuces et vous faire découvrir ce style qui vous donnera beaucoup de plaisir à mettre en place.

Le style rustique est un mélange de décoration classique et campagnarde, avec une touche de vintage dans les objets de décoration choisis. Le style rustique utilise beaucoup le bois, mais pas seulement. Le fer, la brique et le marbre ou le granit s’invitent aussi dans une cuisine rustique. L’important est d’obtenir un côté intemporel et chaleureux à la décoration du lieu.