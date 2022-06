Attention aux Apparences Trompeuses!

Cette maison est toute une découverte. Nous partons jusqu'au Mexique, dans la région d'Oaxaca, où Root Studio a réalisé le projet de cette demeure moderne qui se présente devant nous recouverte de briques rouges et d'une porte noire.

Les requêtes du client étaient décisives: une construction rapide, une jolie maison, un faible budget et maintenir l'arbre qui existait au centre du terrain. La réponse des professionnels : une construction en L, contournant l'arbre et se maintenant autour d'une cour centrale, avec des baies vitrées qui connectent les aires sociales, beaucoup de lumière naturelle, des espaces amples, et un mélange entre style industriel et rustique…

Au rez-de-chaussée, il y a la salle à manger, la cuisine et le salon, en plus d'une salle de bains. Les escaliers, près du salon, nous portent jusqu'à l'étage supérieure où l'on trouve un vestibule et deux chambres à coucher principales.

Mais trêve de bavardage, entrons dans la maison et suivons le plan de ses dessinateurs… .