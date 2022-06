Salon industriel

Vous n’êtes pas sans savoir que le style industriel est très à la mode ces derniers temps. Le look loft new-yorkais séduit de plus en plus, les planchers en bois un peu usés sont très tendance et les objets en métal s’arrachent sur les brocantes. Les mots d’ordre sont le rouillé et le fer – mais attention, tout en gardant beaucoup de charme ! Certains se demanderont peut-être ce qu’il y a d’agréable à avoir chez soi des chaises sur lesquels ils manquent de la peinture, un sol en béton à moitié perforé, des murs en brique ou en plâtre qui s’effrite. La réponse est simple : on partage ainsi une histoire, on fait appel au passé. Si vous voulez vous essayer au style industriel, nous vous présentons quelques meubles qui s’inscrivent complètement dans cette tendance : tables en bois non traitées, chaises métalliques, lampes d’usine ayant une histoire à raconter et une personnalité forte.