L'incroyable transformation d'un hangar en maison moderne !

Incroyable non ? Auriez vous pensé que cette belle maison contemporaine pusse avoir été un hangar dans une autre vie ? Nous, non !

La particularité de cette demeure ? Le mariage réussi entre moderne et rustique, fonctionnalité et élégance, ombre et lumière. Ainsi les surfaces vitrées répondent aux murets en pierres de tailles, ultimes vestiges de la vie agricole du bâtiment, dans un dialogue de virtuose entre le neuf et l'ancien !