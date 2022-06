5 Maisons Conteneur qui vont faire du Bruit !!

Une fois la nuit tombée, l'habitation au style industriel chic prend des airs d'ovni paraissant s'être posé en plein milieu de la campagne. La large ouverture vitrée à l'étage étincelle d'une clarté énigmatique dans le crépuscule.

De près, nous pouvons voir exactement comment la maison est montés à partir de containers. Et sous l'aspect qui semblait être celui d'une maison plus traditionnelle, en réalité se cache un container de la construction. Trois volumes se rejoignent. Deux du rez-de-chaussée et d'un étage supérieur. Des containers de taille standard ont été utilisés pour monter la structure modulaire de la maison, avec une longueur de 12.032 mètres et une largeur de 2,352 mètres chacun. Les ouvertures de portes et de fenêtres ont été ajoutées plus tard, réalisées par une entreprise spécialisée en ce type de travail.