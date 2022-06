7 Maisons Familiales à Tout Petit Prix !!

Si la définition de maison modulaire peut s'avérer encore inconnu, le concept est bien plus simple que ne le suggère son nom. Il s'agit d'une maison préfabriquée divisée en sections par des modules. On peut ainsi dire que toutes les maisons modulaires sont préfabriquées, mais que toutes les maisons préfabriquées ne sont pas divisées en modules. Vous suivez ?

Pour beaucoup de gens, il est impossible d'acheter une maison, car son prix est inabordable. Pourtant détrompez-vous ! Ce livre d'idée a entre autres, pour but de vous montrer qu'il existe des alternatives aux maisons de constructions classiques onéreuses, que nous connaissons tous. Cette solution est ainsi incarnée par le préfabriqué.

Avec le temps, ces types de logements sont devenus beaucoup plus facile à personnaliser. Ils sont désormais également plus fonctionnels, confortables et douillets. Et quand au prix… Il est bien évidemment avantageux. Comme la maison que nous vous présentons aujourd'hui, dont le prix tourne autour de 1.200 euros par mètres carrés. Et justement, cette maison, créée par Build Different est composée de six différents modules transportés et assemblés dans la ville écossaise d'Aberdeen.